Видео короткой программы Акатьевой на юниорском «Гран-при» в Красноярске
12:01
Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске. 14-летняя фигуристка получила 75,89 балла.
Она чисто исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп, а также двойной аксель и тройной флип.
Предлагаем вашему вниманию видео короткой программы Акатьевой.
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