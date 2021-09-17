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Видео короткой программы Акатьевой на юниорском «Гран-при» в Красноярске

12:01

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске. 14-летняя фигуристка получила 75,89 балла.

Она чисто исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп, а также двойной аксель и тройной флип.

Предлагаем вашему вниманию видео короткой программы Акатьевой.

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Роман Шишов все материалы автора

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