Валиева: «Надеюсь, что новая короткая программа тронет ваши сердца»
22:44
Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила тренерский штаб за постановку новой короткой программы.
«Вот и состоялся дебют моей новой короткой программы. Спасибо всем ее создателям: Тутберидзе Этери Георгиевне, Глейхенгаузу Даниилу Марковичу и Дудакову Сергею Викторовичу.
Надеюсь, она тронет ваши сердца. А сейчас я жду новый костюм от Рябенко Ольги Ивановны", — написала Валиева в Instagram.
В олимпийском сезоне Валиева в короткой программе будет выступать под произведение «In Memoriam» российского композитора Кирилла Рихтера.
15-летняя фигуристка является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года и серебряным призером чемпионата России 2021 года.
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