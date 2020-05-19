ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«А что ей делать — школу не заканчивать, что ли?» Татьяна Тарасова — о Загитовой

06:50
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением об олимпийской чемпионке Алине Загитовой. В декабре 2019 года она объявила о паузе в карьере.

— Загитова в последние месяцы занята шоу, фотосессиями, учебой.

— А что ей делать — школу не заканчивать, что ли? Девочка же должна поступить в институт, — цитирует Тарасову «Лента.ру». — Она в своей карьере очень многое сделала и имеет право передохнуть.

- Как считаете, в следующем сезоне она вернется?

— Захочет — выйдет кататься дальше, не захочет — не выйдет. Она чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр. И ей ведь всего 17 лет (18 мая фигуристка отпраздновала совершеннолетие — прим. «СЭ».). Она все выиграла, а дальше — учеба, работа. Работа разная и интересная. И в шоу, и в журналах, и в фильмах. Она же красавица настоящая!

Дополнительная информация:

https://lenta.ru/articles/2020/05/19/tarasova_interview/

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир