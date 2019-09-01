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14-летняя американка Лью вслед за Трусовой вошла в историю женского одиночного катания. И вот почему

09:52
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На этапе юниорского «Гран-при», который проходил в Лейк-Плэсиде, его победительница 14-летняя американская фигуристка Алиса Лью вошла в историю, первой из женщин исполнив в одной программе тройной аксель и четверной лутц.

Ранее благодаря четверным прыжкам в историю вошла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Сначала в марте 2018 года она первой из женщин в истории выполнила в соревнованиях, а также два четверных прыжка (тулуп и сальхов) в одной программе. А в сентябре прошлого года Александра первой исполнила четверной лутц.

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