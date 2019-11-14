12-летняя Софья Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА у Сергея Давыдова и Александры Кравцовой, стала победительницей Мемориала Волкова. Фигуристка исполнила в произвольной программе два тройных акселя: сольно и в каскаде с двойным тулупом. Также Самоделкина сделала в произвольной программе и два каскада «3-3» — «лутц-тулуп» и «лутц-ойлер-сальхов». А в короткой с помаркой был исполнен каскад из тройного акселя с тройным тулупом.

Второе место заняла 12-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, исполнившая в произвольной программе два четверных тулупа и тройной аксель, а в короткой программе — каскад из тройных акселя и тулупа. Победить ей не позволили помарки на отдельных элементах. А третьей стала еще одна воспитанница Тутберидзе 11-летняя Вероника Жилина. Последняя также владеет четверным тулупом, но приземлить его на соревновании не смогла.

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