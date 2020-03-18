ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

12-летняя Акатьева выиграла Спартакиаду учащихся, вице-чемпионка мира среди юниоров Усачева — вторая

16:13
Теги:

12-летняя Софья Акатьева стала победительницей X зимней Спартакиады учащихся, набрав по сумме двух прокатов 218,03 балла.

В произвольной программе фигуристка исполнила два четверных тулупа, а также пыталась сделать тройной аксель. Ранее ученица Этери Тутберидзе заняла второе место на первенстве страны среди юниоров.

Второе место на турнире стала 13-летняя вице-чемпионка мира среди юниоров Дарья Усачева с 213,63 балла, третьей стала Алина Горбачева, набравшая 196,09 балла.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир