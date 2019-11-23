11-летняя воспитанница ЦСКА исполнила на тренировке каскад с четверным тулупом

Российская фигуристка Елизавета Берестовская, тренирующаяся в ЦСКА, исполнила на тренировке каскад «четверной тулуп-тройной тулуп», соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте ее тренера Александры Кравцовой.

11-летняя Берестовская тренируется также у Сергея Давыдова, весной 2018 года стала победительницей телешоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале среди девушек. Ранее на тренировке приземлила сольный четверной тулуп.