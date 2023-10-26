Итальянский фигурист Грассль снялся с этапов Гран-при во Франции и Японии — ранее он пропустил 3 допинг-теста

Фигурист Даниэль Грассль снялся с серии Гран-при в этом сезоне, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU). 21-летний итальянец пропустит этапы во Франции и Японии.

6 сентября в службе коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии подтвердили, что фигурист пропустил три допинг-теста перед уходом из группы российского тренера Этери Тутберидзе.

Грассль тренировался в группе Тутберидзе с начала 2023 года до 5 сентября.