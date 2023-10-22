Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли в танцах на льду на первом этапе «Гран-при» в США

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали победителями соревнований танцевальных пар на первом этапе «Гран-при», который проходит в Аллене (США).

Американцы набрали 212,96 балла по сумме двух программ. Второе место заняли Маржори Лажуа и Закари Лага из Канады (196,99), третье — Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо из Франции (193,47).

Первый этап серии «Гран-при» по фигурному катанию стартовал 20 октября в Аллене, пригороде Далласа. Турнир завершится 22 октября.