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22 октября, 23:15

Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли в танцах на льду на первом этапе «Гран-при» в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Фото USA Today Sports

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали победителями соревнований танцевальных пар на первом этапе «Гран-при», который проходит в Аллене (США).

Американцы набрали 212,96 балла по сумме двух программ. Второе место заняли Маржори Лажуа и Закари Лага из Канады (196,99), третье — Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо из Франции (193,47).

Первый этап серии «Гран-при» по фигурному катанию стартовал 20 октября в Аллене, пригороде Далласа. Турнир завершится 22 октября.

Фигурное катание
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
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