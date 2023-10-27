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27 октября, 15:00

Гран-при, Skate Canada: расписание и трансляции 2-го этапа

2-й этап Гран-при ISU пройдет в Канаде с 28 по 30 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Второй этап серии Гран-при ISU Skate Canada пройдет с 28 по 30 октября в США.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй этап серии Гран-при ISU Skate Canada пройдет с 28 по 30 октября в США. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Соревнования проводятся Федерацией фигурного катания Канады с 1973 года.

Российские фигуристы не вошли в состав участников серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.

Расписание 2-го этапа серии Гран-при ISU Skate Canada:

28 октября, суббота

Женщины, короткая программа — 0:00

Танцы на льду, ритм-танец — 1:50

Пары, короткая программа — 4:45

Мужчины, короткая программа — 6:10

Женщины, произвольная программа — 23:15

29 октября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец — 1:25

Пары, произвольная программа — 4:00

Мужчины, произвольная программа — 5:37

30 октября, понедельник

Показательные выступления — 0:00

Время начала соревнований — московское.

Фигурное катание
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