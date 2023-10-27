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27 октября, 17:00

Гран-при, Skate Canada: участники 2-го этапа

2-й этап Гран-при ISU пройдет в Канаде с 28 по 30 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Каори Сакамото.
Фото Reuters

Второй этап серии Гран-при ISU Skate Canada пройдет с 28 по 30 октября в США. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко. Среди фигуристов российского происхождения, которые выступают за другие страны: Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия), Дарья Данилова (родилась в Москве, выступает за Нидерланды), Анастасия Голубева (выступает в паре с Гектором Гиотопулосом Муром за Австралию).

Также на этапе выступит фигурист из Казахстана, который тренируется под руководством российского специалиста, олимпийского чемпиона Алексея Урманова, — Михаил Шайдоров, спортсмен с белорусскими корнями Марк Городницкий (выступает за Израиль), танцор украинского происхождения Вадим Колесник (выступает в паре с Эмилией Зингас за США), Дмитрий Разгуляев (сын фигуриста сборной СССР Юрия Разгуляева, выступает с Молли Лэнахэн за Канаду).

Состав участников 2-го этапа Гран-при ISU Skate Canada:

Женщины: Сара-Мод Дюпюи (Канада), Кайя Руйтер (Канада), Маделин Скизас (Канада), Мэ Беренис Мейте (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике (Япония), Каори Сакамото (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Ким Чхэ Ен (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Одри Шин (США), Линдси Торнгрен (США).

Мужчины: Уэсли Чу (Канада), Конрад Орзел (Канада), Алекса Ракич (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Марк Городницкий (Израиль), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Казуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Лиам Капейкис (США).

Пары: Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада), Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада), Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия), Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия), Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

Танцы на льду: Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада), Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Молли Лэнахэн — Дмитрий Разгуляев (Канада), Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай), Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания), Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия), Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Уна Браун — Гэйдж Браун (США), Ева Пэйт — Логан Бай (США), Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).

Второй этап серии Гран-при ISU Skate Canada пройдет с 28 по 30 октября в США. Гран-при, Skate Canada: расписание и трансляции 2-го этапа

Фигурное катание
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