Фигуристка из академии Плющенко потенциально сильнее Трусовой и Валиевой. Но у нее проблемы с психологией

Чемпионка России среди младшего возраста Вероника Жилина в этом году стала только 12-й на первенстве страны. Есть ли шанс выйти на новый уровень?

Прошлое межсезонье принесло нам волну переходов в академию Евгения Плющенко — в школу олимпийского чемпиона из группы Этери Тутберидзе перебрались Александра Трусова, тренер Сергей Розанов, Алена Косторная и Вероника Жилина. Потом ситуация поменялась — в «Хрустальный» вернулось несколько фигуристок. Самые известные из них — Евгения Медведева (вынужденно прекратила тренировки в Канаде под руководством Брайана Орсера) и та же Косторная. Трусова осталась у Плющенко и выиграла первую медаль на чемпионате мира, хотя некоторые предрекали и ей скорое возвращение к Тутберидзе. Но, судя по всему, спортсменке комфортно работать в академии, тем более что сейчас к ее тренировкам привлеки Рафаэля Арутюняна.

Писали многое и о Нике Жилиной — у миниатюрной фигуристки сезон совсем не задался. Прокаты она срывала с завидной регулярностью, а выше второго места и не поднималась. Но спортсменка никуда не переходит, а продолжает работать с мамой Людмилой Алферовой у Евгения Плющенко.

Безграничный талант Жилиной

У Жилиной есть младшая сестра Алена, которая тоже тренируется в «Ангелах», но пока что именно Ника выделяется своей техникой и высокой второй оценкой. Впервые фигуристку запомнили по шоу «Ледниковый период. Дети», где она дошла до финала. Тогда в тройку Вероника не попала, но все ее запомнили благодаря сложным элементам и крутым программам — ученицу Этери Тутберидзе называли «инопланетянкой». Она пришла на проект с каскадами 3 + 3, отличными вращениями и неплохими (для 10 лет) компонентами. Но попасть в число призеров Нике не позволила нестабильность — впрочем, два года назад никто и не требовал от нее чудес.

Уже в октябре 2019 года у Тутберидзе Жилина прыгнула свой первый четверной — сальхов. И стала одной из самых юных исполнительниц квада. Тройной аксель на полу от фигуристки видели еще раньше. Потом на домашних соревнованиях спортсменка прыгнула и четверной тулуп. Дальше пошли первые победы на первенствах Москвы и России по младшему возрасту, причем не всегда для этого даже нужно было исполнять элементы ультра-си. Правда, срывы тоже иногда случались — стабильность к Нике так и не приходила.

В 2020 году Жилины вместе с матерью внезапно переходят к Евгению Плющенко — там как раз начал работать Сергей Розанов, который помог восстановить четверные и аксель Нике. С тех пор фигуристка чуть ли не каждую неделю начала удивлять болельщиков какими-то сложными элементами в Instagram — то невероятно сложным четверным лутцем, то четырьмя чистейшими трикселями за 30 секунд, то каскадом четверной тулуп + тройной тулуп + ойлер + тройной сальхов. Понятно, что фигуристка в очень хорошей физической форме — ей не помешал даже коронавирус, который спортсменка перенесла прошлой осенью. К декабрю Ника добавила тройной аксель в короткую программу и выполнила каскад с ним в короткой программе чисто.

Психологические проблемы

Но вторая половина сезона-2020/21 получилась ужасающей: восьмое место в финале Кубка России и двенадцатое — на первенстве страны. Фигуристка оба раза проиграла, например, Агнете Латушкиной из Йошкар-Олы, которая работает без тренера. Для спортсменки с гигантским потенциалом такой результат практически катастрофа.

Многие винят в этом Евгения Плющенко — таких «достижений» при Тутберидзе не было. А тут Жилина оказалась просто королевой тренировок — и прыжки, и космические вращения, и подходящие программы. Короткая под Sweet Dreams вообще одна из лучших в этом сезоне на юниорском уровне — во всяком случае, она точно подобрана под возраст и характер фигуристки. И опять-таки единственное, чего не хватает, — это стабильность.

Здесь, возможно, сказывается стресс после перехода, метания от тренера к тренеру и, наконец, тренировки под руководством матери. В финале Кубка России разговор спортсменки с мамой Людмилой Алферовой и самим Евгением Плющенко после короткой программы получился достаточно жестком — обсуждали идеальный лутц и получающийся аксель на тренировке, а тут — провал. Все это было запечатлено в прямом эфире. Поэтому здесь возникает вопрос: комфортно ли Нике вообще работать с мамой? Может, ей проще под руководством человека не из круга семьи?

Эту спортсменку по таланту приравнивают к Александре Трусовой и Камиле Валиевой — потенциально она может достигнуть как минимум их уровня. Прыжковый талант, потрясающая гибкость, умение скользить и выражать музыку — Ника способна на многое. Но проблемы с психологией постоянно подводят фигуристку. Ей пока всего 12, но если эту ситуацию никак не решить, то можно потерять фигуристку с таким огромным талантом.