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Сегодня, 15:53

Петрова опередила ученицу Тутберидзе и выиграла первый этап юниорского «Гран-при России»

Алина Савинова
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Фигуристка Агата Петрова стала победительницей первого этапа юниорской серии «Гран-при России».

Ученица Алексея Мишина по сумме двух программ набрала 206,28 балла.

Второе место заняла воспитанница Этери Тутберидзе Елизавета Андреева с результатом 203,42 балла. Третьей стала Варвара Лисс (196,20).

Первый этап юниорского «Гран-при России» по фигурному катанию проходит в Москве с 10 по 12 октября.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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