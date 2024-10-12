Петрова опередила ученицу Тутберидзе и выиграла первый этап юниорского «Гран-при России»
Фигуристка Агата Петрова стала победительницей первого этапа юниорской серии «Гран-при России».
Ученица Алексея Мишина по сумме двух программ набрала 206,28 балла.
Второе место заняла воспитанница Этери Тутберидзе Елизавета Андреева с результатом 203,42 балла. Третьей стала Варвара Лисс (196,20).
Первый этап юниорского «Гран-при России» по фигурному катанию проходит в Москве с 10 по 12 октября.
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20 дек 2023 13:41
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