«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани

Самый атмосферный этап «Гран-при».

Фигурное катание. «Гран-при России». 3-й этап

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева — 83,30

2. Вероника Яметова — 75,90

3. Ксения Синицына — 70,54

4. Мария Парамонова — 63,29

5. Виктория Нестерова — 62,25

Этап российской серии «Гран-при» по фигурному катанию в Татарстане подходит к своей ключевой ноте. Наконец-то на лед казанского Дворца спорта вышли главные российские звезды. В том числе местный кумир и олимпийская чемпионка Камила Валиева. Валиева делала свои первые шаги именно на этой арене и вернулась сюда спустя много лет. Уже в новом статусе и с огромной фанатской базой, которая своим количеством застала местный оргкомитет врасплох. О феномене любви к Камиле в родном городе и невероятном ажиотаже вокруг ее первого турнира в республике за долгие годы рассказываем с места событий.

Большой интерес к «Гран-при» привел к борьбе за билеты в домовых чатах

Наконец-то серия российского «Гран-при» вызвала ажиотажный интерес! Билеты на казанский этап раскупили практически полностью еще за пару дней до старта. В продаже перед короткой программой оставались разве что самые дорогие — с ценником от двух тысяч рублей. Поэтому многие, желавшие попасть на фигурное катание, но подумавшие о билетах в последний момент, столкнулись с проблемой. Про возможность прохода «через своих» и другие полулегальные способы спрашивали везде: от крупных городских пабликов в соцсетях до домовых чатов. Еще раз сетуем на то, что в ФФККР не посчитали нужным потратиться на «Татнефть Арену»... Ведь опасения, что город не сможет собрать полный десятитысячник, похоже, были напрасны. Есть как минимум один человек в этом виде спорта, на которого в Казани будет аншлаг.

Старый Дворец на Московской с огромным трудом даже свои три тысячи переваривал — это для него предельная нагрузка, которую эти стены не видели, пожалуй, с решающих игр чемпионата России по хоккею в 1990-е. Тот же «Ак Барс» тут практически не играет с 2004 года. Поэтому и работники арены с наплывом людей не справлялись. Перед началом прокатов танцевальных дуэтов рядом с ареной выстроились огромные очереди, которые начинались с фойе, а заканчивались у ЦУМа и «Пирамиды» напротив. Поэтому когда соревнования начались, казалось, что обещанного аншлага не будет. Все потому, что огромная часть болельщиков первый час соревнований пропустила и вместо этого наслаждалась казанским ноябрем. После того как журналисты обратили внимание на проблему, от двухэтапного режима проверки службы безопасности отказались и открыли дополнительные входы на арену.

Валиева наконец-то почувствовала себя спокойной и счастливой

Несчастные, не успевшие на танцы, пропустили интересную дуэль между двумя бывшими партнерами — Елизаветой Шанаевой и Дэвидом Нарижным. Между ними всего два балла разницы, и главные баталии еще впереди. В женском одиночном изначально было понятно, что есть Валиева — и все остальные. Но в очередной раз хочется похвалить ФФККР за распределение ребят по различным этапам. Привезти Валиеву в родную Казань было гениальным ходом, который вдохновил как саму фигуристку, так и зрителей. Такой атмосферы, как на прокате Камилы, фигурное катание не знало, пожалуй, с доковидных времен. Огромные растяжки с плакатами, сотни игрушек на льду, световые перформансы. Скоро фигурные фанаты по своей активности футбольных коллег догонят! «Мои фанаты самые креативные, чего только ни придумают», — отмечала Камила. Пожалуй, впервые ее спрашивали в микст-зоне не про Пекин и карьерные сложности, а сама фигуристка была рада отвечать на вопросы.

В Казань она приезжает регулярно, как минимум на праздники. Здесь живет ее бабушка и другие родственники — все были на арене. Но вот кататься и выступать в Татарстане — это редкость. Можно вспомнить разве что шоу Этери Тутберидзе, но оно было на большой ТНА. В родном Дворце спорта, где она делала самые первые шаги в фигурном катании, Валиева не была почти десять лет. «Эмоции невероятные! Такая домашняя атмосфера тут, я очень обрадовалась, что в Казань в этом году приехала, — признается Камила. — Тут все мои близкие, разве что тетя не смогла прийти. Столько родственников, что не всех я даже знаю». По словам самой Валиевой, впервые с того самого февраля она каталась раскованно, в удовольствие. Для себя и зрителей. Раньше, как говорит, не то чтобы бегала за прыжками, но была излишне сконцентрированна, и это не всегда шло на пользу, как минимум в эстетике и восприятии проката.

Российская фигуристка Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Синицына и Яметова удивили, но не на фоне Камилы

Единственный нюанс, за который Валиеву можно (и, наверное, нужно) пожурить, — каскад лутц + тулуп. Камилу повело на первом прыжке, как она отмечает — обычная ошибка. И второй элемент пришлось уже спасать. «Корпус перекинула и потом уже вытягивала элемент, — добавила она. — В прошлом сезоне перетяжкой вытягивала хорошей, сейчас ее нельзя делать. Рада, что вообще сделала этот прыжок». В кис-энд-край эмоции были положительные, но не сказать об этом нюансе Этери Георгиевна не могла — иначе не была бы самой собой. Она назвала каскад «интересным» и сказала, что Камила сорвала у нее несколько нервных клеток. Как у всего зала, который едва ли не полным составом был за Валиеву. На трибуне среди прочих была и Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка специально прилетела в Казань, чтобы посмотреть на удивительную фигуристку, и долго потом ей аплодировала.

Неизвестно, удалось потом Валиевой и Набиуллиной в кулуарах пообщаться. А вот простым болельщикам — точно нет, хотя они очень хотели. Самым популярным вопросом к охране был: где и как можно встретить Камилу? Возможно, она еще и решит выйти к фанатам, но не сейчас. Впереди произвольная, где на самом деле есть неплохие конкурентки. Сами по себе Ксения Синицына и Виктория Яметова выдали прекрасные выступления, другое дело, что после проката Валиевой в Казани им трудно было на что-то рассчитывать выше второго места. Особенно удивила Яметова. Ее вообще изначально не должно было быть в Казани, она приехала в Татарстан после того, как с этого этапа снялись Софья Муравьева и Дарья Усачева. От нее мало кто ждал, но Вероника обошла даже Синицыну. Которая пока что только возвращается в большой спорт после долгого перерыва.