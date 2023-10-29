Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:39

Тарасова о победе Фроловой на этапе «Гран-при России» в Красноярске: «Удивила меня! Очень понравилось ее катание»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анна Фролова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу Анны Фроловой на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске в женском одиночном катании.

Судьи оценили произвольную программу фигуристки в 144,80 балла. По сумме двух программ Фролова набрала 215,55 балла.

«Смотрела соревнования в Красноярске от начала до конца. Очень понравилось катание Фроловой. Она меня удивила! Не думала про нее. Но видите, как бывает. У нас появилась еще одна спортсменка, которая на чемпионате России будет стараться войти в тройку лучших. Думаю, что в будущем она может войти в состав сборной страны», — сказала Тарасова «СЭ».

Второе место по итогам этапа в Красноярске заняла Вероника Яметова (211,29 балла по сумме двух прокатов). Тройку лидеров замкнула Мария Агаева (208,91).

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Анна Фролова
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Русскоговорящий таксист из Киева после скандала поблагодарил людей за поддержку
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Устенко рассказал о подводной фотосессии: «Перекрестился, задержал дыхание. Как рыба в воде был»

Шанаева и Дрозд: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Красноярске
Новости
RSS RSS
Все новости