Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 23:16

Радионова считает, что Валиева заметно прибавила по сравнению с этапом «Гран-при России» в Казани

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова оценила выступление российской фигуристки Камилы Валиевой на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«По сравнению с прошлым этапом она заметно прибавила. Понятно, с четверным прыжком пока тяжеловато, но, если смотреть, как она идет от старта к старту, до чемпионата России она еще наберет форму. Ее всегда рады видеть на соревнованиях — настоящая красотка, нравится зрителям. Да, пусть и есть недочеты, но я всегда рада видеть ее катание», — приводит ТАСС слова Радионовой.

17-летняя Валиева выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. До этого на этапе «Гран-при России» в Казани она стала четвертой.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020).

Источник: https://tass.ru/sport/19382533
Фигурное катание
Елена Радионова
Камила Валиева
0
Читайте также
СМИ узнали об опасениях командования ВСУ из-за продвижения России в зоне СВО
В Крыму 27 ноября объявили выходным днем на фоне непогоды
В Турции сообщили о гибели двоих граждан из-за непогоды
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Степанова и Букин: видео произвольного танца на «Гран-при России» в Москве

Авербух отметил, что для Валиевой важно было победить на этапе «Гран-при» в Москве

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости