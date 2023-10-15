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Сегодня, 23:12

Савосин прокомментировал свое выступление на первом этапе «Гран-при России» в Уфе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фигурист Роман Савосин прокомментировал свое выступление на первом этапе «Гран-при России» в Уфе «Край курая».

«Насколько доволен вторым местом? Оно меня удовлетворило. Я вообще не думал о месте. Мне было важно прокатать, показать программы. Чтобы это понравилось зрителям, чтобы они это оценили. Я очень рад, что это оценили. И короткую, и произвольную программы. Про место я вообще не думал. Правда, не думал. Мне было важно прокатать программы, и это получилось. На счет второго места. Я говорил, что могу, что способен. Мог и выиграть, почему нет. Не получилось взять золото, стал вторым. Но я тоже этому рад», — приводит слова Савосина Sport24.

Спортсмен выступил под музыку из песен Адриано Челентано, упал с четверного сальхова и получил 176,77 балла.

Из-за этого Савосин, лидировавший после короткой программы, опустился на второе место в общем зачете с результатом 277,66 балла по сумме двух выступлений. Победителем стал Евгений Семененко, у которого 289,37 балла за два проката.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет с 21 по 22 октября в Омске.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-587208-kto-to-vret-a-ya-chestno-figurist-savosin-o-sensatsionnom-uspekhe-na-gran-pri-rossii-v-ufe
Фигурное катание
Роман Савосин
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