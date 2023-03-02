Самодурова — о работе тренером: «Никогда не знаешь, что натворит спортсмен»

Софья Самодурова, чемпионка Европы и тренер Агаты Петровой, вместе с самой спортсменкой и другим тренером группы Алексея Мишина Владиславом Сезгановым прокомментировали прокат Петровой в короткой программе на финале Гран-при России у девушек. Самодурова также объяснила, почему не хотела участвовать в турнире шоу-программ.

Агата Петрова: Я сделала поставленное. Надеюсь, было нормально. Если нет, надо еще больше тренироваться. Решение судей не могу поменять, но я бы улучшалась во всем. Домашний лед помогал. На трибунах смотрят мама и друзья.

Софья Самодурова: Конечно, я довольна, Агата сделала все что могла, на большие плюсы. Всем тренерским штабом довольны. Пока не смотрели оценки. Сбавка может быть из-за переката по времени.

Владислав Сезганов: Баллы хорошие, Агата первый сезон катается на таких стартах. Место не главное, она сделала если не максимум, то близко. Это дебютный сезон, замечательный результат. Есть, над чем работать. Когда бесконечные соревнования закончатся, будем работать. Сколько там у нас еще соревнований, пять?

Софья Самодурова: Сложнее кататься или выводить спортсмена? Сложнее за бортиком, не знаешь, что натворит спортсмен. Когда сам готовишься, знаешь, как откатаешь.

Не хотела ли на турнир по шоу-программам? Времени нет, у нас пять соревнований только у Агаты, а еще девять спортсменов. Еще учеба и все остальное. Желания не было, я не каталась со сборов в Кисловодске, не прыгала. А зрителям важно.