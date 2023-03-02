Ученица Плющенко объяснила облегчение контента в короткой программе: «Не хотелось догонять в произвольной»

Вероника Жилина, ученица Евгения Плющенко, рассказала, почему не прыгала тройной аксель в короткой программе на финале «Гран-при России».

«По эмоциям я старалась, смотрела на судей, чтобы они вжились в программу. Хотелось дорожку на скорости выполнить. Мы сделали контент полегче. Когда это решили? Не скажу. Сделали так, чтобы было больше вовлеченности. И не хотелось, чтобы получилось, как на первенстве России, чтобы не догонять в произвольной. В произвольной все так же, все ультра-си будут. За музыку сняли баллы, потому что перекатала. Я хотела сделать вращение на четвертый уровень, решила, что лучше так. Надо было быстрее на дорожке ехать», — сказала фигуристка.

За свой прокат Жилина набрала 71,75 балла и занимает промежуточное второе место.