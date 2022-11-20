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Сегодня, 10:50

«Ангелы Плющенко» должны рвать всех". Фигурист Миронов рассказал о мотивации от тренера

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Таисия Собинова и Илья Миронов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист, представитель парного катания Илья Миронов (выступает в паре с Таисией Собининой) в разговоре с «СЭ» спародировал Михаила Коляду и рассказал о мотивации от Евгения Плющенко.

— Буду отвечать, как Михаил Коляда.

— Как прокат?

— Хорошо.

— Как встречали на арене, понравилось?

— Да.

— Кто лучше всех в России даёт интервью?

— Михаил Коляда.

Также Миронов высказался о мотивации от Евгения Плющенко, в школе которого занимается. Он заявил, что Плющенко участвует тренировочном процессе следит за прыжками, а также в качестве мотивации применяет принцип «Ангелы Плющенко» должны всех рвать":

— Как Плющенко нас мотивирует? Мы везде должны быть первыми. «Ангелы Плющенко» должны рвать всех. Дословная цитата, — сказал Миронов.

Фигурное катание
Михаил Коляда
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