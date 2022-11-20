«Ангелы Плющенко» должны рвать всех". Фигурист Миронов рассказал о мотивации от тренера
Российский фигурист, представитель парного катания Илья Миронов (выступает в паре с Таисией Собининой) в разговоре с «СЭ» спародировал Михаила Коляду и рассказал о мотивации от Евгения Плющенко.
— Буду отвечать, как Михаил Коляда.
— Как прокат?
— Хорошо.
— Как встречали на арене, понравилось?
— Да.
— Кто лучше всех в России даёт интервью?
— Михаил Коляда.
Также Миронов высказался о мотивации от Евгения Плющенко, в школе которого занимается. Он заявил, что Плющенко участвует тренировочном процессе следит за прыжками, а также в качестве мотивации применяет принцип «Ангелы Плющенко» должны всех рвать":
— Как Плющенко нас мотивирует? Мы везде должны быть первыми. «Ангелы Плющенко» должны рвать всех. Дословная цитата, — сказал Миронов.
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