Малютин выиграл юниорский этап «Гран-при России» в Самаре
Никита Малютин стал победителем среди юниоров в рамках пятого этапа «Гран-при России» в Самаре. Спортсмен за две программы набрал 228,33 балла. Второе место занял Александр Семков (215,79 балла). Третий — Кирилл Ноздреватых (215,22 балла).
Фигурное катание. Гран-при России, юниоры. 5-й этап, Самара.
Мужское одиночное катание. Итоговое положение
1. Никита Малютин — 228,33 балла,
2. Александр Семков — 215,79,
3. Кирилл Ноздреватых — 215,22,
4. Марк Лукин — 212,04,
5. Георгий Лихачев — 208,34.
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