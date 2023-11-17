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Сегодня, 17:24

Малютин выиграл юниорский этап «Гран-при России» в Самаре

Виктория Кравченко
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Никита Малютин стал победителем среди юниоров в рамках пятого этапа «Гран-при России» в Самаре. Спортсмен за две программы набрал 228,33 балла. Второе место занял Александр Семков (215,79 балла). Третий — Кирилл Ноздреватых (215,22 балла).

Фигурное катание. Гран-при России, юниоры. 5-й этап, Самара.

Мужское одиночное катание. Итоговое положение

1. Никита Малютин — 228,33 балла,

2. Александр Семков — 215,79,

3. Кирилл Ноздреватых — 215,22,

4. Марк Лукин — 212,04,

5. Георгий Лихачев — 208,34.

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