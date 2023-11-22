Текслер сообщил о готовности Челябинска к чемпионату России по фигурному катанию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что город готов к проведению чемпионата России по фигурному катанию.

«Мы не первый раз проводим чемпионат России по фигурному катанию. У нас есть опыт, в целом можно сказать, что мы готовы уже. Мы каждый день с федерацией на связи, ждем наших фигуристов, это будет замечательный праздник фигурного катания. Будут ли особенные шоу или сюрпризы? Будут, будут», — приводит слова губернатора ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря.