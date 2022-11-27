Туктамышева — о победе на «Гран-при в Перми: «Как себя порадую? Думаю, все догадываются»

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат на шестом этапе «Гран-при» в Перми и рассказала, как отметит победу:

— Я сегодня каталась намного лучше, чем на предыдущем этапе, это по моим ощущениям. Старалась все выделывать на дорожке после вчерашнего. Четвертый уровень? Все, что поставлено, все вроде как сделала. Старалась хорошо сделать вращения и прыжки. Единственное, только лутц + тулуп коварный, на тренировках делаю, надо натренировать. Обидно за него. В целом два акселя, лутц, риттбергер, по ощущениям очень понравилось. Сегодня было легко кататься. Довольна. Легче, чем в Москве.

— За тебя приехала поболеть из Глазова медсестра, которая работала в твоем садике.

— Очень круто.

— В Глазове часто бываешь?

— Сейчас такой плотный график, что в последний раз была восемь лет назад. Не хватает времени, чтобы доехать до родного города.

— Там на главной площади стоят коньки — памятник в твою честь.

— Знаю, не совсем мне, в принципе фигурному катанию в городе. Но все равно очень приятно.

— Но там твое имя написано.

— Да? Тогда очень приятно действительно.

— Как тебе пермский лед?

— Мне понравилось здесь кататься, тут хороший лед, теплая арена, для меня это самое главное. Лед хорошего качества и тепло на льду. Все соответствует моим требованиям.

— В январе опять сюда приедете.

— Да, буду участвовать в сказке Ильи Авербуха как раз на этом льду. Хорошо, что я тут все попробовала.

— Как сегодня отметишь выступление?

— Опять эти вопросы? (смеется) Не знаю, как-нибудь себя порадую точно. Как — думаю, все догадываются. Хочется поспать, но у нас ранний вылет, так что посмотрим, удастся ли.

— У тебя не было бессонницы в Перми?

— В первый день может быть, потом пыталась перестроиться. Мне хватает, главное, чтобы дневной сон был. Сколько надо поспать днем? Час-полтора, еще полчаса чтобы поваляться и заснуть. Если только час, не успеваю восстановиться.