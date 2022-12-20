15-летняя фигуристка Горбачева рассказала о главном достижении в карьере

15-летняя фигуристка Алина Горбачева рассказала о самом главном достижении в профессиональной карьере.

— Можно ли назвать это достижение самым ценным на данном этапе в вашей карьере?

— Да, сто процентов. Пока на взрослом уровне это точно самая важная медаль для меня. Да и в целом по карьере один из лучших результатов.

— Каково стоять на одном пьедестале с такими фигуристками, как Елизавета Туктамышева и Софья Муравьева?

— Так как это взрослый турнир, то все ощущается немного по-другому. Но нет такого, что испытываешь какие-то другие эмоции от того, что стоишь с кем-то на пьедестале. В целом приятно стоять на пьедестале, особенно если понимаешь, что сделал все, что смог. Но на эти эмоции никак не влияют люди, которые стоят рядом с тобой, — цитирует Горбачеву Metaratings.ru.

Спортсменка стала бронзовой призеркой этапа «Гран-при России» в Перми. Победу одержала Елизавета Туктамышева (239,94). Второе место заняла Софья Муравьева (239,15).