Лучший российский одиночник вышел из кризиса не только благодаря тренеру Алексею Мишину.

Полтора года назад Михаил Коляда едва не закончил со спортом из-за синусита, но свадьба перевернула его жизнь

«Все в жизни движется по синусоиде — вверх-вниз, вверх-вниз», — знаменитые слова Алексея Мишина описывают практически все, что происходит вокруг нас. В своей жизни мы стремимся добиваться целей, но часто для этого приходится падать на самую глубину, чтобы потом что-то получилось. В фильмах и книгах мы, затаив дыхание, следим за главными героями, преодолевающими трудности и приходящими к конечному успеху. В спорте то же самое — поклонники фигурного катания с изумлением следили за Юдзуру Ханю, с трудом докатывающим произвольную программу на «Гран-при» после столкновения с китайским спортсменом; с удивлением наблюдали за крышесносным сезоном Елизаветы Туктамышевой после нескольких лет неудач; с безумной верой — за возвращением на пьедестал чемпионата мира Евгении Медведевой. Это только самые известные примеры, а маленьких историй — бесчисленное количество.

Обычно победа, в каком бы виде она ни была, не покоряется только одному человеку — рядом с ним обязательно находится кто-то еще. В спорте это необязательно тренер, как бы парадоксально это ни звучало. Задача специалиста — привести фигуриста в оптимальной физической и психологической форме к стартам. Но сам спортсмен может черпать силы откуда угодно — ему могут помогать друзья, семья или вообще, например, искусство.

Препятствия на пути самого талантливого российского одиночника

Этот сезон и так необычный для фигурного катания, здесь даже объяснять ничего не надо. 2020 год вернул в спорт одного из самых талантливых российских одиночников — Михаила Коляду. Алексей Ягудин чуть ли не при каждой встрече с журналистами напоминал, что считает чемпиона России спортсменом all inclusive — ему же только не хватало психологической стабильности, чтобы по-настоящему сверкать на международной арене.

Синусит подорвал и без того шаткое состояние Михаила — пришлось лечь в больницу на операцию и пропустить сезон. Надежда на возвращение Коляды была, но постоянно то улетучивалась, то появлялась вновь, почти как пламя, которое не может полностью разгореться.

Последнее крупное интервью Михаила было в марте. После от него вряд ли можно было добиться больше пары предложений. Да и те по большей части состояли из слов «старался», «хорошо», «работаем». В социальных сетях — тоже затишье. Май 2019-го — сообщение об отпуске и любимой девушке. Ноябрь — сообщение об операции. О свадьбе фигурист не рассказал, но на страничке его жены Дарьи Беклемищевой есть совместная фотография. Последнее обновление Instagram было 8 марта — Миша выложил фотографию с гала-шоу «Ледниковый период» в московском «Мегаспорте».

На фотографии он с букетом цветов в руке обнимает супругу. На самом деле это только один кадр из серии милых моментов с того дня.

«Непобедимый» Михаил Коляда катался под живое пение Александра Панайотова и посвящал песню только одному человеку — своей супруге. «Я непобедим, когда рядом...» — слова из песни, которые, по-видимому, точно отражают душевное состояние Миши. В середине выступления он даже взял припасенный около сцены букет цветов, нашел в толпе зрителей Дашу, подъехал, нежно обнял и поцеловал ее, вручив подарок. А потом эффектно развернулся и через десять секунд уже прыгнул двойной аксель.

Закончилась программа тоже обращением к Даше — Коляда протянул руки в ее сторону.

Влюблен с 15 лет

В ноябре 2019-го фигурист признался, что с 15 лет был влюблен — вместе с Беклемищевой они долгое время тренировались в одной группе у Валентины Чеботеревой. Но не все время — фигуристка решила попробовать себя в парном катании и даже относительно успешно выступала по юниорам с Максимом Бобровым. В сезоне-2013/14 они завоевали серебро на одном из юниорских этапов «Гран-при» и попали в финал. А на чемпионате мира среди юниоров произошло неожиданное — музыка остановилась практически в начале программы и потом шла с остановками. Выступление было сорвано.

После этого Дарья попробовала выступать за Венгрию с Марком Мадьяром и даже приняла участие во взрослом чемпионате мира. Примерно в то же время фигуристку дисквалифицировали за допинг (название вещества не обнародовали), и Дарья завершила карьеру, целиком посвятив себя супругу.

— Когда она рядом, я как-то особенно себя чувствую, — признавался Коляда. — Где бы мы ни находились, чувствую, что я дома и все идет хорошо.

Возможно, именно Беклемищева помогла Михаилу принять важное решение о переходе, которое назревало уже несколько лет — все-таки это произошло уже после начала отношений и даже свадьбы. Тем более что Коляда всегда прислушивается к советам супруги. Хоть и не насчет самого тренировочного процесса:

— Нет такой темы, что мы не могли бы обсудить. Дома, конечно, я делюсь с ней тренировочными моментами, мыслями на этот счет. По жизни — всегда прислушиваюсь. Что касается тренировок, то она мне никогда ничего не советует.

Дарья ездит с фигуристом на многие старты и выступления в шоу, а теперь еще и тренирует в «Юбилейном» — ведет спортивно-оздоровительную группу для начинающих фигуристов. И, по-видимому, Мише так только лучше — знать, что его избранница рядом не только дома по вечерам, но и в течение дня. На предстоящем чемпионате мира ее, скорее всего, не будет — там все-таки очень строгие правила относительно присутствия даже официальных лиц. Но Коляда должен справиться и сам, зная, что супруга будет переживать за него из родного Петербурга.

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