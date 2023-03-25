Золото с десятой попытки. Танцоры Чок и Бэйтс с падением стали чемпионами мира по фигурному катанию

Американцы очень долго шли к триумфу на ЧМ.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Танцы на льду. Итоговый зачет

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 226,01

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 219,85

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,88

В Сайтаме, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года, разыграны награды у танцоров. Ожидаемо выиграла американская пара Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, которая еще своим ритм-танцем обеспечила приличный отрыв от соперников.

Долгая дорога к победе

Для американцев этот чемпионат мира далеко не первый в карьере. Свои первые медали на главном турнире сезона Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли еще в сезоне-2014/15, став тогда обладателями серебряных наград. После этого спортсмены смогли взять еще две бронзы ЧМ, в 2016-м и 2022-м.

Этот сезон Чок/Бэйтс проводили не так однозначно. Им удалось выиграть чемпионат четырех континентов и домашнее первенство, однако финал «Гран-при» по фигурному катанию они уступили канадским танцорам Гиллес и Пуарье. Разрыв для танцев был весомым, больше трех баллов по сумме двух программ.

Фото Global Look Press

Тем не менее после бронзы прошлого года американский дуэт ехал в Сайтаму лишь за золотом. Безупречно выступив в ритм-танце, Чок/Бэйтс сделали солидный задел. Чтобы выигрывать золото, им нужно было выйти на лед и уверенно откатать произвольный танец.

Идеальным прокат лидеров первого соревновательного дня не получился. Мэдисон Чок допустила падение. Американцев спасло то, что упала партнерша уже после завершения элемента, из-за чего дуэт лишь получил балл штрафа и упустил возможность взять теоретические десятки за компоненты. Даже несмотря на это, Чок и Бэйтс выиграли и чемпионат мира, и произвольный танец, показав лучший результат сезона. На десятом для себя ЧМ Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали чемпионами мира.

Рассчитывали на бронзу, а выиграли серебро

Итальянский танцевальный дуэт, чемпионы Европы этого года Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри после ритм-танца расположились на второй строке. Главной задачей для итальянцев было сохранение медали ЧМ, которой в их карьере еще не было.

Если говорить о нынешнем сезоне для этой пары, то он прошел весьма уверенно. Две победы на этапах «Гран-при», бронза в финале этого турнира, ну и самое главное достижение — победа на ЧЕ, которая стала первой в карьере для итальянцев. Гиньяр/Фаббри до этого поднимались лишь на третью ступень пьедестала.

Фото Global Look Press

Серебро чемпионата мира для этого дуэта стало первой наградой на подобном уровне. Лучшим результатам ЧМ у них было четвертое место в 2022-м. Бронзу взяли канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Еще на чемпионате мира в 2021-м эта пара уже занимала третье место. Тогда они уступили нашим Синициной/Кацалапову и американцам Хаббелл/Донохью. ЧМ-2022 дуэт провел не так ярко и занял там лишь пятой место.

Отметим, что в этом сезоне канадцы выиграли все турниры, кроме чемпионата мира. На финале «Гран-при» им удалось даже обойти нынешних чемпионов мира. Они опередили Чок/Бэйтс на 3,7 балла. Для танцев на льду этот отрыв является достаточно большим.

Удивительно, но все победители ЧМ-2023 пока катали свои произвольные программы с ошибками. Спортивная пара Миура/Кихара и одиночница Каори Сакамото были небезупречны. У Сакамото история вообще повторилась с ЧМ четырехлетней давности, где она ошиблась на том же каскаде. Как мы уже рассказали, упала и Чок. Тем не менее американцы в зоне слез и поцелуев особо не нервничали — видимо, все равно были уверены в успехе.