Бельгийка Хендрикс тренировалась всего четыре дня до ЧМ. Она катала через боль и выиграла первую для страны медаль

История преодоления от харизматичной фигуристки.

Чемпионат мира. Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 236,09

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 217,70

3. Алиса Лю (США) — 211,19

4. Мэрайя Белл (США) — 208,66

5. Юй Йонг (Корея) — 204,91

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 196,61

Чемпионат мира по фигурному катанию подходит к концу — вакантными остаются пока только титулы в танцах на льду и мужском одиночном. Среди женщин победила японка Каори Сакомото, но гораздо эмоциональнее был прокат серебряного призера Луны Хендрикс. А точнее реакция девушки после выступления — когда она поняла, что уже точно будет на пьедестале почета.

Это первая в истории вида медаль для Бельгии, но вот только цена успеха была для Луны крайне высока. Хендрикс после Олимпиады получила неприятную травму, а непосредственно перед короткой у нее потянуло лодыжку. Как она смогла выйти на лед и откатать без единой ошибки?

Перед стартом ЧМ Хендрикс рассчитывала на десятку лучших

«Сложно описать мои эмоции. Это счастье, помноженное на мечту», — сказала Луна после церемонии награждения. Еще бы, ведь ее серебряная медаль чемпионата мира во Франции — это новая веха для всего бельгийского спорта. Ранее местные одиночницы ни разу не поднимались на пьедестал, а лучшим результатом было прошлогоднее пятое место от той же Хендрикс.

Более того, если смотреть по всем видам фигурного катания, то можно найти в списке достижений разве что две медали от парников в 1947 и 1948 годах. Не факт, что участники тех соревнований еще живы, поэтому для нашей эпохи Луна и правда проводник в новый вид спорта для целой страны. Кто знает, сколько юных девушек захотят заниматься фигурным катанием, глядя на нее? Особенно если услышат ее историю про преодоление травмы. Ведь вряд ли кто-то упустил из виду огромные тейпы на лодыжках.

«Полторы недели назад случился разрыв паховой мышцы из-за падения на тренировке. Безусловно, это сбило подготовку. Бедро и пах забинтованы, я не тренируюсь на 100 процентов», — говорила Луна за неделю до старта. Вернулась к полноценной работе девушка всего за четыре дня до короткой программы, но за сутки до выхода на лед ее ждал новый казус.

«В последний день в добавок ко всему повредила лодыжку, которая два года назад была серьезно травмирована, — рассказала Луна о рецидиве старого повреждения, из-за которого она пропустила полтора года. — Но я стараюсь быть сильной, не думать о травме и получать удовольствие». Хендрикс говорит, что старалась отвлечься и выбрать умную стратегию при подготовке к турниру. И все-таки на многое она не рассчитывала. «Теперь уже я не стремлюсь попасть в пятерку лучших. Думаю, удовлетворительным результатом будет попадание в десятку», — говорила она перед стартом.

Деньги на Олимпиаду пришлось собирать через пожертвования

Правда, тут же отметила, что многое может изменить заряд адреналина и чувство близкой победы. А когда стало известно о том, что сборную России не допустят до ЧМ в Монпелье, сразу стало понятно — это шанс всей жизни для Луны Хендрикс. Посудите сами: бельгийка на протяжении всего сезона показывала высокие результаты и словно преследовала звезд из группы Этери Тутберидзе.

Удавались даже локальные успехи, например победа в короткой программе на «Гран-при» в Италии. Анна Щербакова тогда сорвала каскад, а Хендрикс выдала лучший прокат в жизни и заняла первое место. Правда, по произвольной Щербакова с Майей Хромых Луну все-таки обошли. Хендрикс была одной из главных в списке — кто, если не россиянки, и разве что Олимпиада в Пекине вышла для нее неудачной. Хендрикс стала лишь восьмой, далеко не только от вундеркиндов из «Хрустального», но и от соперниц из Японии и США.

«Я была морально не готова к этим Играм», — объясняла провал Луна. Зимние виды — не главный повод для гордости бельгийцев в спорте, поэтому уже сам факт участия своей одиночницы на Олимпиаде видится серьезным достижением. Поэтому Хендрикс доверили право быть знаменосцем на церемонии открытия, хотя вся поездка могла сорваться, поскольку финансово обеспечить путешествие на Игры правительство страны не торопилось. Фигуристка из мировой десятки столкнулась с денежными трудностями, а местная федерация сократила расходы на фоне пандемии.

Выход был только один — открыть общий сбор средств и надеяться на фанатов. К счастью, их у Луны действительно много. Она поражает не только своим истинно женственным катанием, но и яркой внешностью. В большинстве обзоров самых красивых фигуристок мира Хендрикс занимает лидирующие позиции. И на льду она не стесняется показать себя со всех сторон.

Программу для Хендрикс готовил хореограф Туктамышевой

Бельгийка явно делает упор на компоненты. По второй оценке она действительно хороша и своими прокатами в очередной раз наводит на мысли об ужесточении возрастного ценза. Девушке 22 года, но прямо сейчас Луна в лучшей форме за всю карьеру. При этом она не владеет ультра-си — нет ни тройного акселя, ни четверных прыжков. Хендрикс даже не готовит элементы ультра-си на тренировках. Из техники можно выделить разве что стабильные каскады с тройным лутцем и флипом.

Этого достаточно для борьбы хотя бы по короткой программе, а в определенных случаях, как мы видим, и по общей сумме баллов. Поэтому не лишними будут очередные сравнения с Каролиной Костнер, к тому же, как и Каролине в Италии, Хендрикс приходится быть чуть ли не первооткрывателем не самого популярного вида спорта в своей стране. Фигурное катание здесь волнует несколько энтузиастов, которым приходится делить единственную крутую ледовую площадку города с местной хоккейной командой.

Луна Хендрикс. Фото AFP

Как рассказывала Хендрикс, в детстве она находила необычный выход из ситуации и часто каталась на уличных катках. Правда, вот замерзает лед в ее городе ненадолго. Сейчас приходится часто тренироваться в других странах. К примеру, недавно она каталась в Венгрии, где работала над новой программой с известным хореографом Адамом Соля — вместе с Луной была Елизавета Туктамышева.

Причастны к успехам Хендрикс и российские специалисты. Если быть точнее, то Алексей Мишин. К этому сезону она готовилась на сборах у Профессора, а ее основным тренером можно считать родного брата Йорика Хендрикса — также известного фигуриста, участника ЧМ и ОИ. Но, в отличие от сестры, он был крайне далек от медалей. На прошлую Олимпиаду в Пхенчхане семья летала вместе. Луна заняла 16-е место, Йорик — 14-е. Дальше брат решает повесить коньки на гвоздь. По сути, Йорик пожертвовал продолжением своей собственной карьеры в пользу Луны, и, судя по ее текущим результатам, размен вполне удачный.