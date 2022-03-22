Без сборной России, но с россиянами. За кого нам болеть на чемпионате мира во Франции?

Больше всего симпатий наших болельщиков заберет сборная Грузии.

В ближайшую среду стартует чемпионат мира по фигурному катанию. В олимпийский сезон ЧМ и в обычное время вызывал гораздо меньший интерес аудитории, поскольку после главного старта четырехлетия далеко не у всех находились силы и мотивация ехать на еще один крупный турнир. В этом году ISU запретил выступать российским фигуристам, а также спортсменам из Белоруссии. Казалось бы, какая вообще мотивация смотреть соревнования? Однако интересных сюжетов в Монпелье в любом случае будет предостаточно, а русскоязычные и россияне будут выступать, и в большом количестве. Более того, в некоторых дисциплинах наши соотечественники в числе главных претендентов на медали и даже на победу. Так за кем следить на ЧМ без Камилы Валиевой и Марка Кондратюка российскому болельщику?

В фигурном катании легко сменить спортивное гражданство

В России в последнее время переизбыток талантов. У нас очень много отличных фигуристов, притом что в сборную на крупные старты в лучшем случае могут попасть только три спортсмена или пары. В это же время в европейских сборных дефицит звезд, и часто квоты остаются невостребованными. Любой экономист вам скажет, что формула распределения активов работает неизменно — при открытом рынке профицит покрывает дефицит. А до недавнего времени возможности по смене гражданства были отменными. Для того чтобы выступать за другую страну, не нужно даже получать ее паспорт (если только речь не идет об Олимпийских играх). Разрешение от бывшей федерации и компенсации необходимо выплачивать, если только ты выступал за свою родную страну на больших соревнованиях. Те, кто предпочитает уезжать из России, как правило, были в глубоком запасе, следовательно ФФККР повлиять на их решение о смене спортивной прописки не могла.

В ближайшее время ситуация может измениться — уже сейчас под защиту попадают все участники национального чемпионата, а летом ISU рассмотрит заявку России на ужесточение правил и процедуры перехода. Но пока что, пользуясь полной свободой, многие уроженцы Москвы, Санкт-Петербурга и других наших городов выступают за иностранные сборные. Также на больших турнирах немало детей эмигрантов постсоветской волны, а также представителей русскоязычных диаспор. Всего среди участников чемпионата мира в Монпелье таких набирается больше двадцати человек. Так что от запрета на участие сборной России наших соплеменников меньше во Франции не будет. К примеру, сборная Грузии — это, по сути, второй состав сборной России. Анастасия Губанова совсем недавно выступала по юниорам с Алиной Загитовой, но выпала из обоймы и перед Олимпиадой в Пекине решила представлять соседей. При этом в самой Грузии еще ни разу не была.

Морис Квителашвили. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Самыми «российскими» сборными стали Грузия и Польша

Морис Квителашвили — этнический грузин и выступает за Грузию давно. Однако с точки зрения фигурного катания он воспитанник российской школы. И начинал сначала свою карьеру как российский спортсмен. Только потом Этери Тутберидзе посоветовала ему сменить гражданство. При этом он продолжил тренироваться в «Хрустальном». Родом из Перми парники Карина Сафина и Лука Берулава, работают в команде Павла Слюсаренко, москвичи Мария Казакова и Георгий Ревия тренируются в Одинцове у Дениса Самохина. Еще одна сборная, полностью состоящая из экс-россиян, — Польша. За бело-красных выступают Владимир Самойлов — экс-ученик Виктории Буцаевой и Екатерина Куракова. В танцах Польшу представляет наш дуэт Анастасия Полибина/Павел Головишников. В сборной Азербайджана уроженка Москвы Екатерина Рябова, родом из Ухты Владимир Литвинцев. В танцах за кавказскую страну выступает украинско-российский дуэт Екатерина Кузнецова/Александр Коловский. Самое неожиданное открытие — Никита Старостин будет представлять Германию. Петербуржец еще не успел получить немецкий паспорт, но правительство страны разрешило ему ехать на ЧМ после разгоревшегося скандала.

Еще один представитель Северной столицы будет выступать за Францию. Наш парник Павел Ковалев выступал в России до 2014 года, после чего поехал в Европу, где пробовался с разными партнершами. В итоге сформировался дуэт Ковалев/Мендоза, но Камиля вышла замуж за Павла, и теперь их представляют как Ковалев/Ковалев. На французский манер у женщин в фамилии нет феминитива, по такой же логике себя называет и наша танцорша Аннабель Морозов. За Венгрию в паре с экс-украинцем Даниилом Семко катается Мария Игнатьева из Екатеринбурга. Эту страну представляет и тюменец Александр Власенко. В далекую Австралию занесло фигуристку из Балашихи Анастасию Голубеву. В России она была одиночницей и всего два года назад выступала на юношеской спартакиаде учащихся с Валиевой и Акатьевой. Не сильно удачно (9-е место), поэтому тренеры и предложили ей попробовать себя в парах. Ее текущий партнер — Гектор Гиотопулос Мур.

Илья Малинин. Фото Getty Images

Сын русских эмигрантов Малинин может выиграть золото за США

За Нидерланды выступит в дуэте с Михаилом Цибой москвичка Дарья Данилова. Дебют Боснии и Герциговины в танцах на льду оформят Екатерина Митрофанова и Владислав Касинский. Из-за логистических сложностей и проблем, связанных с обстановкой в Украине, в Монпелье не приедет Анастасия Шаботова, ученица «Снежных барсов» Светланы Пановой. Травмы не дадут выступить во Франции Славику Арапетяну, а также Елизавете Жуковой, выступающей за Чехию в дуэте с Мартином Бидаром. В танцах не поедут за Израиль Мария и Михаил Новоситские, в парах — Анастасия Метелкина. Ее дуэт с Даниилом Паркманом — еще один грузинский актив родом из России. Если говорить о перспективах «своих среди чужих», то прежде всего надеемся на успех грузинской пары. Современное парное катание — исключительно прерогатива России и Китая. Так как россиян не будет, а сборная Китая добровольно отказалась от участия, то для представителей других стран открывается уникальное окно возможностей. Фавориты — дуэты из США и японцы Рику Миура/Риучи Кихара. Но и у пермяков шансы при чистых прокатах неплохие.

Морис Квителашвили имеет хороший потенциал, но конкуренция в мужском одиночном очень серьезная. Остальным за медали будет бороться тяжело. Зато Илья Малинин претендует даже на золото. Сын уроженцев СССР свободно говорит по-русски, но всю жизнь прожил в Калифорнии. Он должен был ехать на Олимпиаду, правда, американцы предпочли талантливому молодому парню Джейсона Брауна без четверных прыжков. Малинин тренирует каскады из четверных и готовится к пятерному. Еще один представитель известной семьи российских фигуристов, перебравшихся в другую страну, — Николай Майоров из Швеции. Долгие годы мы следили за его старшим братом Александром, но и младший способен радовать интересными программами. За Словакию выступит дочь эмигрантов Мария Пучерова, в Латвии на местный манер Дениса Васильева называют Васильевсом, но русскоязычным он от этого быть не перестает. В Эстонии местную русскую диаспору на ЧМ представят Нина Петрокина и Михаил Селевко. В Австрии ваши симпатии украдет Ольга Микутина, в Канаде — Роман Садовский, а сборная Израиля от и до из выходцев из Советского Союза.

Чемпионат мира

Монпелье (Франция)

23 марта

11.53 мск. Женщины. Короткая программа

20.30. Пары. Короткая программа

24 марта

12.15. Мужчины. Короткая программа

20.00. Пары. Произвольная программа

25 марта

12.45. Танцы. Ритм-танец

19.00. Женщины. Произвольная программа

26 марта

12.55. Мужчины. Произвольная программа

19.05. Танцы. Произвольный танец