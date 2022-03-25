Олимпийскую чемпионку из Канады обозвали бранным словом из-за спора о россиянах. ISU и комментаторам пришлось извиняться

Громкий скандал на чемпионате мира из-за трансляции на официальном YouTube-канале.

Оскорбление Меган Дюамель

Сразу несколько известных фигуристок, среди которых олимпийская чемпионка в команде Меган Дюамель, возмутились работой комментаторов на официальном канале Международного союза конькобежцев. Началось все с сообщения Меган о том, что комментаторы сожалели, что на чемпионате мира нет российских фигуристов, а потом признались, что, вообще-то, не так часто смотрят фигурное катание и не могут судить о степени докрученности прыжка.

Но потом все стало еще интереснее — оказывается, комментаторы, среди которых был Саймон Рид, в какой-то момент не поняли, что их микрофоны не выключены, и начали вести приватную беседу. Она была примерно такой:

— Ну, мы увидим, понравится ли ей: она напишет об этом в Twitter.

— Не беспокойся по этому поводу.

— Я не упоминал ее имени, хотя почти сделал это, но все-таки не назвал ее в качестве одного из тренеров.

— Эта сучка из Канады.

Anyone else catch this shit talk after pairs? @SkatingLesson @sasssurlaglace



«Good?»

«Well we'll see if she liked it, if she tweets»

«Don't worry about her»

«I didn't mention her by name, I nearly did, we didn't mention her as one of the coaches»

«The bitch from Canada» pic.twitter.com/rD26TS6Rnw — zhenya's unicorn ? (@zhenyas_unicorn) March 23, 2022

Так назвали как раз ту самую Меган Дюамель — канадка не стесняется резко высказываться по насущным вопросам в социальных сетях. Многие болельщики и спортсмены заступились за экс-фигуристку — все-таки она достаточно титулованная и выигрывала чемпионаты мира и Олимпийские игры. Меган же ответила таким образом — сказала, что в воскресенье она будет комментировать для CBC Sports и если зрители услышат какие-то неподобающие высказывания от нее, пусть ей напишут. «Я хочу быть лучше и обещаю, что не назову вас сучкой», — добавила Дюамель в конце сообщения.

Несколько часов назад спортсменка заявила, что получила личные извинения от Саймона Рида и президента ISU Яна Дайкемы и теперь не видит необходимости в публичных словах. Но вот канадские фигуристки не перестали высказываться по этой ситуации — Кейтлин Уивер, экс-танцорша, назвала комментаторов непрофессионалами и задала риторический вопрос, как бы назвали мужчину, который постоянно напоминает о теме справедливости в спорте. Кейтлин посчитала, что Меган оскорбили только потому, что она женщина. Дальше Уивер начала шутить о создании мерча со словами «Эта сучка из Канады». Поддержала подруг по команде и Кирстен Мур-Тауэрс, которая выступает в парах, сказав, что заявления о том, что партнерша «выше и тяжелее» партнера, совсем необязательны и вообще неуместны. К пятничным выступления ISU прислушался к голосам спортсменов и поменял комментаторов — теперь соревнования освещает Тед Бартон.

На чемпионате мира по фигурному катанию в четверг вечером разыграли первый комплект медалей. Американцы усилиями Алексы Кнерим/Брэндона Фрейзера выиграли первое с 1979 года золото на главном турнире обычного сезона. Конечно, без снятия российских и китайский парников такое не было бы возможно, но это не вина спортсменов из США. А вот их сокомандникам совсем не повезло — Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк не смогли докатать произвольную программу из-за травмы партнерши. И это не первый подобный случай в карьере североамериканской пары.

Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк. Фото AFP

Еще одно жуткое падение американской парницы

На этом страсти в парном катании на чемпионате мира не закончились. Непосредственно на льду случилось страшное падение американки Эшли Кейн-Гриббл, которая катается вместе с первым небинарным фигуристом в истории Олимпийских игр Тимоти Ледюком.

Четыре года назад Эшли в первый раз жутко травмировалась на турнире «Золотой конек Загреба». И тоже в произвольной программе. Тогда ее, правда, уронил партнер с поддержки — Кейн ударилась головой об лед и повредила шею. После этого американка с трудом поднялась, но сумела продолжить программу. По окончании все-таки пришлось обратиться за медицинской помощью — на шею надели специальный фиксатор, а во время ожидания оценок Эшли прикладывала к голове пакет со льдом.

После соревнований Кейн-Гриббл продолжила обследование в больнице, а потом восстанавливалась дома. Она благодарила болельщиков за поддержку, которые писали ей множество сообщений в социальных сетях. Но здесь не стоит забывать, что тяжело было и партнеру — ведь именно при исполнении поддержки, когда большая ответственность лежала на Ледюке, и произошло то падение. У самого Тимоти тоже интересная история — недавно он стал первым небинарным спортсменом, принявшим участие в Олимпийских играх. Для ясности — такие люди не идентифицируют себя с мужчинами или женщинами, а предпочитают, чтобы к ним обращались с использованием местоимения «они». Но только вряд ли это как-то влияет на физические данные и могло спровоцировать ошибку и падение.

Алекса Книрим и Брендон Фрейзер. Фото Global Look Press

К ситуации на чемпионате мира Ледюк никак не причастен, но выступающие следом Кнерим и Фрейзер остановили Тимоти и обняли его в знак поддержки. Кейн-Гриббл упала с параллельного тройного сальхова. Еще до этой ошибки было понятно, что Эшли была «не в ногах» — неудачно выполнила первый прыжок, выброс, и только как раз таки поддержка получилась хорошо. А потом и вовсе это жуткое падение — американка как-то даже не смогла особо сгруппироваться и, по-видимому, ударилась лицом.

Сознание она не потеряла, но было явно видно, что у нее должно быть что-то вроде сотрясения мозга — очень уж отрешенно смотрела спортсменка. Она даже не смогла сама уйти со льда — медики привезли каталку и увезли Эшли на ней. Сейчас фигуристка находится на обследовании, но новостей о состоянии ее здоровья пока не было.