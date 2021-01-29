Ставят программы, тренируют ультра-си. Чем занимаются потенциальные участницы предстоящего чемпионата мира

Как дела у тех, кому предстоит выступить в Стокгольме.

28 января у всех фигуристов появился повод для дополнительной мотивации к дальнейшим тренировкам — исполком Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе решение провести чемпионат мира в Стокгольме с 22 по 28 марта. Кажется, в этом году турнир все-таки состоится. Отсюда сразу же вытекает вопрос: кто же войдет состав российской сборной? И, как всегда, особенно острой борьба получится среди женщин.

Кто-то из потенциальных кандидаток в сборную чемпионат России пропустил, кто-то выступил неважно. Все это не играет роли — по итогам турнира автоматически в состав на чемпионат мира попадают только чемпионы. В ближайшие недели будет решаться вопрос о том, кто же в итоге поедет в Швецию. А пока посмотрим, как дела у потенциальных кандидаток в сборную.

Анна Щербакова

Трехкратная чемпионка России может позволить себе немного расслабиться — она единственная, кто уже точно гарантировал себе путевку на чемпионат мира. После драматичной развязки на чемпионате России Анна не оставила никаких вопросов: ее место в сборной — железобетонное.

После триумфа в Челябинске новостей от Щербаковой немного. Фигуристка провела новогодние праздники в кругу семьи и покаталась на Красной площади. Также стало известно, что трехкратная чемпионка России стала самой тестируемой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристкой в 2020 году: ее проверяли на допинг четыре раза.

Фотографиями или роликами с тренировок Анна не делилась, зато запустила забавный интернет-челлендж среди друзей-фигуристов, опубликовав видео с зажигательным танцем под популярный трек Beggin' дуэта Madcon. Ее примеру последовали Артем Ковалев, Артур Даниелян, Морис Квителашвили и другие.

Александра Трусова

Двукратная чемпионка мира среди юниоров довольно спокойно высказывалась о чемпионате мира. «Жду 28 января, когда объявят, будет чемпионат мира или нет. А так просто работаем. Если будет — хорошо, если не будет — значит, в следующем году будет. Надеюсь», — заявила Трусова в эфире «Матч ТВ».

После праздников фигуристка успела выступить в шоу своего нынешнего тренера. А также провести балетную тренировку и сыграть в хоккей с семьей Евгения Плющенко. В общем, Александра проводит время активно и весело.

Но при этом Трусова не забывает и о тренировках. И, судя по роликам в сети, с ее формой все в порядке. На недавних роликах с тренировок — мощный каскад 4-3, и не с тулупом — а с лутцем.

К тому же через неделю сбудется давняя мечта Александры: она, Анна Щербакова, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева посоревнуются в прыжковом турнире с мужчинами в рамках Кубка Первого канала. А с таким контентом точно есть все шансы на победу. Непонятно, как там дела с четверным лутцем у Дмитрия Алиева и Михаила Коляды. А вот у Саши — все отлично.

Елизавета Туктамышева

И пусть чемпионка мира и Европы не очень удачно выступила на чемпионате России — лишь четвертая среди взрослых, — сбрасывать ее со счетов никто не собирается. И очень правильно: Лиза на праздниках зря время не теряла — в начале января в ее аккаунте в TikTok появился ролик, на котором фигуристка исполняет четверной тулуп.

И это Лиза смогла восстановить прыжок после тяжелой болезни. Выступление на чемпионате России далось ей очень тяжело — организм не успел восстановиться после коронавируса. Об этом говорила и сама Туктамышева в интервью «СЭ». « Думаю, организм не успел полностью восстановиться — это и мышечный тонус, и дыхание. Не было такой легкости в исполнении, которое у меня обычно присутствует, если я нахожусь в хорошей форме», — сказала Елизавета.

И квад-тулуп! А фигуристке уже 24 года. С таким прыжковым набором — четверным тулупом и тройным акселем — Туктамышева может вырвать у соперниц место в сборной на чемпионат мира. А на самом турнире — не просто завоевать медаль, но и претендовать на победу.

Остается только пожелать Елизавете сохранять позитивный настрой, что ей удается. На днях фигуристка провела мастер-класс, показательное выступление и автограф-сессию в учебно-спортивном центре города Оленегорска Мурманской области. А скоро посоревнуется со своим товарищем по группе, Михаилом Колядой, в прыжковом турнире на Кубке Первого канала.

Алена Косторная

Чемпионка Европы в текущем сезоне вызывает все больше скептицизма в свой адрес. Начиная с внезапного ухода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, заканчивая программами. Вот и сейчас фигуристка удивила сменой программы по ходу сезона. Причем новую произволку ей поставила все та же Ше-Линн Бурн. Пока о новой постановке почти ничего не известно. Но раз Алена может и хочет это делать — это ее право и тех, кто с ней работает.

«Все довольны, и Алена улыбается — это также важно, потому что у нее был сложный период восстановления после болезни, но характер и желание есть», — заявил Плющенко о смене программы для своей ученицы.

Год у Алены, как и у всех фигуристов, выдался непростым. Но кому-то везет больше, а кому-то меньше. Помимо пандемии и болезни, на фигуристку явно обрушился пубертатный период. Но ведь лучше сейчас, чем в олимпийский сезон. Пока фигуристка продолжает тренироваться.

Тройного акселя в роликах с тренировок Косторной пока не было. Вероятно, его восстановление требует больше времени. По словам самой Алены, ее не будет на прыжковом турнире из-за того, что ей «пока что нечего показывать». Честно, но справедливо. Тактика Косторной — прыгать аксель тогда, когда она будет в нем до конца уверена, она сама неоднократно об этом говорила. И в этом есть логика, хочется лишь пожелать ей удачи.

Елизавета Нугуманова

По опыту прошлых лет, когда в состав сборной попадали три взрослые фигуристки, именно ученица Евгения Рукавицына стала бы третьим номером сборной по результатам чемпионата России. Понятно, что шансов на это, учитывая, что отбор в команду еще только предстоит, мало, но пока именно Лиза — третий номер сборной, до финала Кубка России и окончательного решения со стороны ФФККР.

Нугуманова отличается зрелым, женственным катанием, от которого невозможно оторвать взгляд. В короткой программе фигуристка делает редкий каскад из двух тройных риттбергеров.

На командный турнир Елизавету не приглашали, но вряд ли это сильно испортило ей настроение. По словам ее тренера, цели ее катания в другом. «В плане мотивации у Лизы есть огромный плюс. Она получает искреннее удовольствие от того, что она делает. У нее нет этих турнирных «зашкаливаний»: «Если я смогу побороться только за четвертое место, то какой мне смысл тогда надрываться?» — сказал о своей ученице Евгений Рукавицын сайту Olympic channel.