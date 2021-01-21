Туктамышева и Медведева выступали в шоу в разгар сезона. Раньше за такое их бы выгнали из фигурного катания

Плющенко потерял из-за такого поступка год карьеры, а серебряных призеров Олимпийских игр из Германии и вовсе лишили медалей.

Фигуристы в России зарабатывают откровенно мало по сравнению с теми же футболистами или хоккеистами. При всей популярности — ситуация странная. Большинство спортсменов рассчитывает на контракты и шоу. Но здесь все-таки нужна определенная популярность. Поэтому, если есть такая возможность, фигуристы стараются принимать приглашения на разные ледовые шоу, в том числе новогодние сказки. Иногда при этом рискуя собственной карьерой — раньше Международный союз конькобежцев вообще накладывал санкции на тех, кто предпочел соревнования развлекательным мероприятиям и контрактам. Да и сейчас определенные ограничения остались.

Рассказываем о самых жестоких штрафах по отношению к известным спортсменам и рассуждаем, почему сейчас все стало намного либеральнее.

Дисквалификация Евгения Плющенко

На Олимпийских играх 2010 года Евгений Плющенко стал вторым, сенсационно проиграв американскому фигуристу Эвану Лайсачеку менее полутора баллов. После этого в конце марта наш спортсмен был заявлен на чемпионат мира в Турине, но снялся с него. Оказалось, что у Плющенко травма, которая не позволила ему выступить на турнире. Федерация фигурного катания России даже направила в ISU нужные справки, но там предпочли дополнительно проверить информацию о физическом состоянии Евгения. И медицинская комиссия запретила Плющенко участвовать в соревнованиях или любых коммерческих мероприятиях до завершения расследования.

При этом ранее олимпийский чемпион получил от Федерации фигурного катания России разрешение участвовать в собственном шоу «Короли льда», которое в самом конце месяца проводилось в Москве и Санкт-Петербурге. Все это случилось еще до запрета ISU. Разбирательства происходили на фоне конфликта Евгения с руководством ФФККР. Сразу после Ванкувера фигурист пожаловался на главу федерации Валентина Писеева президенту России во время приема олимпийцев в Кремле, в результате чего Писееву пришлось уступить свой пост Александру Горшкову. На фоне сегодняшней критики Плющенко в адрес ФФККР в это сложно поверить, но именно благодаря Евгению нынешнее руководство федерации пришло к власти почти 11 лет назад.

Весной 2010-го, несмотря на сложную обстановку, Плющенко все же решился катать шоу, и ISU получил новую справку о состоянии здоровья фигуриста. В документе говорилось, что Евгению можно выступать с минимальными физическими нагрузками, не подразумевающими исполнения сложных элементов. Но Плющенко появился не только в «Королях льда», но и в показательных прокатах в разных странах Европы. Хотя его предупреждали о возможных санкциях после такого поступка. В итоге Евгения решили дисквалифицировать на 12 месяцев. Еще и пригрозили другим фигуристам, если они нарушат правила подобным образом.

Отобранные олимпийские медали немецких чемпионов мира

Марика Килиус и Ганс-Юрген Боймлер за шесть лет, с 1958 по 1964 год, четыре раза выиграли национальное первенство в ФРГ, шесть — чемпионат Европы и два — мира. На протяжении всей карьеры фигуристы из Германии соревновались с Людмилой Белоусовой/Олегом Протопоповым и несколько раз обыгрывали советский дуэт. И не смогли одержать победу только на самом главном спортивном турнире — Олимпийских играх.

В 1963 году, когда Килиус и Боймлер впервые стали чемпионами мира, они так были уверены в своем золоте на Олимпиаде, что выпустили специальные открытки. На них были изображены сами спортсмены, а подписана фотокарточка была так: «Олимпийские чемпионы-1964». В день соревнований дуэт выпустил эти открытки в продажу. Но судьба сложилась по-другому — те игры они так и не выиграли. Говорят, что после завершения соревнований Белоусова/Протопопов, которые как раз-таки и стали чемпионами, написали на такой карточке: «Прогнозы — хрупкий материал для сувениров».

После реванша на чемпионате мира-1964 немецкий дуэт ушел выступать в известное шоу Holiday On Ice. Спортсмены также записали несколько песен. Среди самых популярных — Wenn die Cowboys tr?umen («Когда ковбоям что-то снится») и Honeymoon in St.Tropez («Медовый месяц в Сен-Тропе»). Были в певческой карьере пары также сольные пластинки и альбомы. В том же году вышел фильм Die grobe Kur (дословно — «Большой фристайл»), в котором фигуристы сыграли самих себя.

Такая насыщенная внесоревновательная жизнь имела для Марики и Ганса-Юнгена жестокие последствия. Международный олимпийский комитет посчитал это нарушением одного из пунктов правил выступлений профессиональных спортсменов. Немецкий дуэт лишили медалей игр. Правда, позже, больше чем через 20 лет, президент национального олимпийского комитета Германии отдал фигуристам награды. Строго говоря, они не были теми же самыми — медали отчеканили заново. И только в 2014-м звание серебряных призеров Олимпиады снова признали и в МОК.

Запретов больше нет?

В последние годы фигуристы все больше выступают в различных шоу. Особенно до пандемии. Каждый год с мая и по июль спортсмены участвовали в японских, европейских и канадских шоу, тем самым зарабатывая достаточно неплохие деньги. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в марте прошлого года успела провести собственное шоу. А до этого каждый год катала программы на праздновании дня рождения своего тренера Алексея Николаевича Мишина.

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева пока что пропускает вообще весь сезон из-за пневмонии и травмы спины. Фигуристка успела выступить только на открытых прокатах сборной России, после чего перешла обратно в группу Этери Тутберидзе и пропала — начала залечивать травмы и восстанавливаться после коронавируса. В начале января Евгения откаталась в шоу Ильи Авербуха в Сочи.

Теоретически обе ситуации раньше могли бы быть восприняты критически — все-таки спортсменки выступали во время сезона. Но никаких санкций по отношению к фигуристам сейчас не ожидается — в этом плане для фигуристов получились определенные послабления, и они, очевидно, получили как минимум разрешение от национальной федерации. Конечно, если бы кто-то из известных спортсменов ради шоу пропустил бы чемпионат мира, то здесь был бы возможен скандал. Но на другие случаи запреты уже не распространяются.

Правила ISU гласят, что после получения предварительного согласия национальной федерации спортсмены могут без ограничений участвовать в ледовых и телевизионных шоу, показательных выступлениях, коммерческих видеозаписях. Но есть нюансы: нельзя выступать в шоу, которые проходят в том же городе, что официальные старты ISU, в течение двух недель до начала соревнований. Также без специального разрешения нельзя выступать в шоу чаще, чем один раз в день и более шести раз в неделю. Но при нормальных отношениях с национальной федерации истории, подобные той, что случилась в 2010 году с Плющенко, сейчас исключены.