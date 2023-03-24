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Сегодня, 16:21

Жулин: «С российскими спортсменками Сакамото вряд ли бы заняла первое место»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Каори Сакамото.
Фото Reuters

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, потерял ли чемпионат мира-2023 в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов.

«Потерял ли чемпионат мира в уровне, где победительница не владеет ультра-си? Конечно. Не хватает чемпионату российских спортсменов? Абсолютно. Я даже не смотрел. С российскими спортсменами Сакамото пьедестал еще может быть могла занять, первое место вряд ли», — сказал Жулин «СЭ».

Победительницей чемпионата мира по фигурному катанию стала японская спортсменка Каори Сакамото, набравшая в сумме 224,61 балла. Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин (220,94). Третье — бельгийская спортсменка Луна Хендрикс (210,42).

Александр Жулин
Каори Сакамото
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