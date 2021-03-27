Жулин сравнил Чена с Фуркадом и Большуновым

Двукратный олимпийский призер Александр Жулин прокомментировал «СЭ» результаты мужской произвольной программы, по результатам которой российские фигуристы завоевали максимальную квоту в одиночном катании на Олимпийских играх-2022. Михаил Коляда 5-ый, Евгений Семененко в свой дебютный ЧМ на 8-й строчке.

«Нейтан Чен — это абсолютное явление, такое же, как и Юдзуру Ханю. Нужно продолжать работать. Миша Коляда и Семененко сделали сегодня очень много для того, чтобы у нас было на следующий год три квоты. Это прекрасно. Да, у Миши чуть-чуть кое-что не получилось, но в общем и целом это было очень достойное катание у обоих. Думаю, их тренер тоже переживает, что Нейтан Чен просто ушел на другую планету».

Александр Жулин добавил, что все стремятся к тому, чтобы выкатать такой сумасшедший контент, но Чен — уникальный сам по себе человек.

«Он вкручивается быстрее в прыжки, ему не нужна для этого большая скорость. У него очень хороший тренер — Рафик Арутюнян, наш, надо передать ему привет и сказать спасибо за то, что он так поработал с Нейтаном. Еще раз говорю, смотрю сейчас повторы, что у Нэтана скорость вращения просто сумасшедшая, просто уникум. Он такой же, как Фуркад в биатлоне, как Большунов в лыжах, они не так часто рождаются. Ханю смотрелся, откровенно говоря, прям плохо, намного хуже, хотя в короткой был феноменальным», — сказал Жулин «СЭ».

На Олимпиаде-2022 выступят три российских фигуриста, на Играх-2018 Россию представляли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда.

(Екатерина Звенигородская)