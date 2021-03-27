Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала «СЭ» результаты произвольной программы мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

«Коляда суммарно выступил очень неплохо, — сообщила Роднина «СЭ». — Конечно, хотелось бы поменьше ошибок. В любом случае этот год для него очень прорывной. Хочется пожелать ему только сил и терпения на следующий год. Наши парни выполнили главную задачу, которая, наверное, ставилась перед ними — это полное присутствие в следующем году на Олимпийских играх. Коллективная задача была выполнена. Насколько каждый из них выполнил свою личную задачу — я не знаю».

Роднина также считает, что Семененко показал лучшую программу, на которую он способен.

«Семененко — молодец, он справился. Он показал лучшее, на что он способен. Давайте честно скажем, прыжки — молодец, но катание еще не очень сформировалось. Я думаю, этот как раз та тема, над которой дальше будет работать Алексей Николаевич Мишин».

Олимпийская чемпионка также высказалась на тему следующего сезона, который будет являться олимпийским.

«Кто поедет на олимпийский сезон? Я не знаю, и никто не знает. За год вам никто ничего не скажет. Есть претенденты, но кто именно и в какой последовательности — будут решать тренеры. Давайте не будем гадать. Главное, что мы получили максимальную квоту. Другой вопрос насколько мы готовы полноценно заполнить эти места».

Роднина похвалила американца Натана Чена за исполнение произвольной программы.

«И все-таки надо похвалить Чена. Совершенно уникальная программа. Я не знаю про количество баллов, но я знаю про количество и качество прыжков. Это действительно гениально!», — добавила Роднина.

По итогам выступлений: первое место занял американец Нэтан Чен, Вторым стал японец Юма Кагияма, тройку замкнул еще один представитель Японии — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и восьмое место соответственно. Фигуристы смогли вернуть России максимальную квоту на Олимпиаду — на Играх в Пекине в мужском одиночном катании выступят три россиянина.

(Артем Бухаев)