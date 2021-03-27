Тарасова: «У Коляды и завтра не получится попасть в призы, если не добавим четверных прыжков»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» результаты мужской произвольной программы, по результатам которой российские фигуристы завоевали максимальную квоту в одиночном катании на Олимпийских играх-2022. Михаил Коляда 5-ый, Евгений Семененко в свой дебютный ЧМ на 8-й строчке.

«Прекрасные впечатления оставил Нейтан Чен. Наши катались неплохо, особенно малыш Семененко, который первый раз приехал на чемпионат мира. А у Коляды и завтра не получится попасть в призы, если не вставит еще один четверной прыжок. Бронзовый призер Юдзуру Ханю сделал пять четверных, а Миша сделал два», — сказала Тарасова «СЭ».

На Олимпиаде-2022 выступят три российских фигуриста, на Играх-2018 Россию представляли Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. (Константин Колмаков)