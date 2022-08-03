Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Это признание, что мы самые лучшие в мире! Лучше нас никого нет. Для меня это ясно и понятно. Не могут нас обыграть, поэтому придумывают какие-то препятствия. Возвращение квот зависит от нас и нашей сплоченности. Уверен, что все будет отлично», — сказал Лайшев «СЭ».

В случае если спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.