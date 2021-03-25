Ягудин похвалил 17-летнего Семененко за короткую программу на ЧМ
15:32
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин остался доволен выступлением 17-летнего Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.
По его словам, российский фигурист чисто исполнил все элементы.
— Сделано на отлично. Это не просто пустые слова. У судей нет вопросов, на каком уровне сделаны элементы. Чистейший прокат короткой программы. Придраться не к чему. Самое главное — все элементы выполнены на четвертый уровень, — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Семененко набрал 86,86 за свой прокат и занимает промежуточное первое место.
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