Ягудин похвалил 17-летнего Семененко за короткую программу на ЧМ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин остался доволен выступлением 17-летнего Евгения Семененко в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

По его словам, российский фигурист чисто исполнил все элементы.

— Сделано на отлично. Это не просто пустые слова. У судей нет вопросов, на каком уровне сделаны элементы. Чистейший прокат короткой программы. Придраться не к чему. Самое главное — все элементы выполнены на четвертый уровень, — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Семененко набрал 86,86 за свой прокат и занимает промежуточное первое место.