Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира

Американский фигурист Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье.

Также в программе он планирует исполнить четверной лутц, сальхов, тулуп и сальхов в каскаде с тройным тулупом.

Ранее попытку прыгнуть четверной аксель предпринимал японец Юдзуру Ханю. На чемпионате Японии он зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота. А на Олимпиаде в Пекине не смог успешно его приземлить.

На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.