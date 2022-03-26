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Сегодня, 15:00

Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Американский фигурист Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира в Монпелье.

Также в программе он планирует исполнить четверной лутц, сальхов, тулуп и сальхов в каскаде с тройным тулупом.

Ранее попытку прыгнуть четверной аксель предпринимал японец Юдзуру Ханю. На чемпионате Японии он зашел на него первым элементом, но выехал на две ноги с недокрутом в пол-оборота. А на Олимпиаде в Пекине не смог успешно его приземлить.

На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.

Источник: https://cloudisu.sharepoint.com/sites/SharedDocs/Media/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSharedDocs%2FMedia%2FISU%20JGP%20GP%20%26%20Champs%202021%2D22%2FFS%2DWC%2D2022%2DMontpellier%2FPlanned%20Program%20Content%2FWC2022%5FMen%5FFS%5FPlannedProgramConten
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