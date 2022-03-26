Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
Японский фигурист Шома Уно занял первое место на чемпионате мира в Монпелье.
За произвольную программу он получил 202,85 балла. По сумме двух программ Уно набрал 312,48 балла.
Вторым стал японец Юма Кагияма, допустивший ошибку на четверном риттбергере. За короткую и произвольную он набрал 297,60 балла.
Замкнул тройку американец Винсент Чжоу, прыгнувший четыре четверных прыжка в произвольной программе. По сумме выступлений он набрал 277,38 балла. Отметим, что после короткой программы он занимал шестое место.
Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).
Фигурное катание
Монпелье (Франция)
Чемпионат мира
Мужчины
Произвольная программа
1. Шома Уно (Япония) — 202,85
2. Юма Кагияма (Япония) — 191,91
3. Камден Пулкинен (США) — 182,19
4. Винсент Чжоу (США) — 181,54
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 179,42
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 175,15
Итог
1. Шома Уно (Япония) — 312,48
2. Юма Кагияма (Япония) — 297,60
3. Винсент Чжоу (США) — 277,38
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 272,03
5. Камден Пулкинен (США) — 271,69
6. Кадзуки Томоно (Япония) — 269,37