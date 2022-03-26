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Сегодня, 16:54

Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Шома Уно.
Фото Reuters

Японский фигурист Шома Уно занял первое место на чемпионате мира в Монпелье.

За произвольную программу он получил 202,85 балла. По сумме двух программ Уно набрал 312,48 балла.

Вторым стал японец Юма Кагияма, допустивший ошибку на четверном риттбергере. За короткую и произвольную он набрал 297,60 балла.

Замкнул тройку американец Винсент Чжоу, прыгнувший четыре четверных прыжка в произвольной программе. По сумме выступлений он набрал 277,38 балла. Отметим, что после короткой программы он занимал шестое место.

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Мужчины

Произвольная программа

1. Шома Уно (Япония) — 202,85

2. Юма Кагияма (Япония) — 191,91

3. Камден Пулкинен (США) — 182,19

4. Винсент Чжоу (США) — 181,54

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 179,42

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 175,15

Итог

1. Шома Уно (Япония) — 312,48

2. Юма Кагияма (Япония) — 297,60

3. Винсент Чжоу (США) — 277,38

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 272,03

5. Камден Пулкинен (США) — 271,69

6. Кадзуки Томоно (Япония) — 269,37

Фигурное катание
Шома Уно
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