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«Это ненастоящая победа». Навка — о золоте Сакамото на чемпионате мира

Навка прокомментировала победу японки Сакамото на ЧМ-2022 в Монпелье
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье. По сумме двух программ спортсменка получила 236,09 балла.

«Конечно, я скажу, что это ненастоящая победа. Так и напишите!» — сказала Навка «СЭ».

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лью — 211,19. Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Татьяна Навка
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