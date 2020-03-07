В активе российских фигуристов 8 из 12 медалей юниорского чемпионата мира

Россияне завоевали восемь медалей на чемпионате мира-2020 среди юниоров в эстонском Таллине, который проходит с 4 по 8 марта.

У россиян три золотых медали: Андрей Мозалев (одиночное катание), Камила Валиева (одиночное), Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (пары). Две серебряные — Дарья Усачева (одиночное), Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (пары). Три бронзовые — Петр Гуменник (одиночное), Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (пары), Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (танцы на льду).

Сборная России заняла первое место в общемедальном зачете турнира. Вторыми стали американцы. На третьей строчке расположилась Грузия.