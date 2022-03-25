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Сегодня, 21:31

Уно поделился ожиданиями от произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Японский фигурист Шома Уно высказался об итогах короткой программы на чемпионате мира в Монпелье. Он набрал 109,63 балла и занимает первое промежуточное место.

«Смог откататься так, как всегда делаю это на тренировках. Очень сложно показать все, что наработано на соревнованиях, поэтому я рад, что все получилось.

Произвольная программа насыщена сложными прыжками, такими как четверные риттбергер и сальхов. Конечно, прыжки тоже важны, но не менее важны и другие элементы. Хореографию поставил мой тренер Стефан Ламбьель, так что я очень хочу сделать все возможное, чтобы заставить его гордиться», — приводит слова Уно журналист Джеки Вонг в Twitter.

Произвольные программы фигуристы представят 26 марта.

Источник: https://twitter.com/rockerskating/status/1507112298305007626
Фигурное катание
Шома Уно
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