Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Каори Сакамото из Японии выиграла чемпионат мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье.

По сумме двух программ спортсменка получила 236,09 балла.

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лю — 211,19.

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).

Монпелье (Франция)

Чемпионат мира

Женщины

Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 155,77

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 142,70

3. Алиса Лю (США) — 139,28

4. Мэрайя Белл (США) — 136,11

5. Анастасия Губанова (Грузия) — 134,02

6. Юй Йонг (Корея) — 132,83

Итог

1. Каори Сакамото (Япония) — 236,09

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 217,70

3. Алиса Лю (США) — 211,19

4. Мэрайя Белл (США) — 208,66

5. Юй Йонг (Корея) — 204,91

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 196,61