Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию-2022
Каори Сакамото из Японии выиграла чемпионат мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье.
По сумме двух программ спортсменка получила 236,09 балла.
Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лю — 211,19.
Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).
Монпелье (Франция)
Чемпионат мира
Женщины
Произвольная программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 155,77
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 142,70
3. Алиса Лю (США) — 139,28
4. Мэрайя Белл (США) — 136,11
5. Анастасия Губанова (Грузия) — 134,02
6. Юй Йонг (Корея) — 132,83
Итог
1. Каори Сакамото (Япония) — 236,09
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 217,70
3. Алиса Лю (США) — 211,19
4. Мэрайя Белл (США) — 208,66
5. Юй Йонг (Корея) — 204,91
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 196,61