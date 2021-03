Туктамышева прокомментировала попадание на чемпионат мира известной фразой из компьютерной игры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram отреагировала на включение в состав сборной России на чемпионат мира.

«Oh, shit, here we go again», — написала она. Эта фраза стала популярной благодаря компьютерной игре GTA: San Andreas.

В женском одиночном катании сборную России представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. Чемпионат мира пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.