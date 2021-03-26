На официальном сайте чемпионата мира в Стокгольме появились заявки фигуристок на произвольную программу. Как правило, в большинстве случаев они совпадают с тем контентом, который собираются исполнить спортсменки.

Александра Трусова под 13-м стартовым номером заявила в программе рекордные пять четверных прыжков — флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц с тройным тулупом во второй половине программы и тулуп. Это уникальный контент, самый сложный в истории женского фигурного катания. На данный момент подопечная Евгения Плющенко отстает на 16 баллов от лидера, Анны Щербаковой.

Елизавета Туктамышева из ультра-си заявила сольный тройной аксель и его же в каскаде с двойным тулупом, дальше идут менее сложные тройные лутц и флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, комбинация тройной лутц + двойной аксель и тройной риттбергер.

Контент Анны Щербаковой начинается с четверного лутца и четверного флипа, затем два двойных акселя, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

Главная соперница Щербаковой Рика Кихира из ультра-си заявила лишь сольный четверной сальхов и сольный тройной аксель, каскады предполагаются с более легкими прыжками.

Полностью заявки можно посмотреть здесь.

Произвольная программа женщин стартует сегодня, в 20:00 по московскому времени.

(Дмитрий Кузнецов)