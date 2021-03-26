Прогоны произвольных программ не прояснили, кто фаворит.

Чем прекрасны сегодняшние соревнования у девушек в произвольной программе? Любой их исход будет по-своему правилен и полезен для фигурного катания. Выиграет Щербакова — команда Тутберидзе наконец получит нового чемпиона мира, которого немного незаконно лишилась в 2020 году. Торжество справедливости.

Выиграет Туктамышева — это будет красивейшая история для развития фигурного катания с точки зрения возраста. В 24 года люди тоже могут выигрывать! Может, и ценз тогда не поднимут. Это торжество равноправия.

Выиграет Трусова — мы получим, возможно, величайший в истории чемпионатов мира камбэк. Да и как тренер 37-летний Евгений Плющенко многим свой статус докажет. Это торжество разнообразия.

Даже если выиграет Кихира (чего бы нам не очень хотелось) — все равно это будет по-своему круто и поспособствует развитию. Мировая общественность увидит, что российских одиночниц можно обыгрывать, при этом тренируясь в Европе и Америке, что делала Кихира. Это торжество конкуренции.

Но сегодня для России действительно главное событие года в фигурном катании. Это не преувеличение — посмотрите на историю от Елизаветы Худайбердиевой в метро.

Проверяя чемодан на пункте проверки в метро, увидев коньки, мужчина сказал мне «Надеюсь девчонки сегодня не подкачают!»

Какая прелесть ? — Elizaveta K. Khudaiberdieva (@khudabeauty) March 26, 2021

Трусова пошла на три четверных

Днем в Стокгольме на тренировочном катке прошла тренировка женщин, в рамках которой девушки имели возможность «прогнать» свои произвольные программы. Тренировка скорее обманула ожидания, чем вдохновила. Трусова вышла на лед первой из россиянок, ей придется стартовать первой в предпоследней разминке. Выбираться из такого подвала непросто, но можно. И в целом ее настрой на множество четверных отразился на прогоне под музыку. Контент Трусовой был таким: тройной флип + тройной тулуп (возможно, это заход на четверной флип), четверной сальхов (падение), тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель, четверной лутц + тройной тулуп, четверной тулуп (небольшая ошибка на выезде), тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Итого из трех четверных Трусова сделала два, но оба как бы во второй половине проката, что означает солидные надбавки. По такому выступлению можно сказать, что подопечная Евгения Плющенко борется за бронзу, но нужна помощь от соперниц. За золото — вряд ли. При этом делать выводы по тренировкам, как мы понимаем, почти равносильно гаданию на картах Таро — это скорее развлечение, чтобы скоротать время до соревнований.

Еще проще поступила Туктамышева. Пару раз попробовав риттбергер, она на начале своей музыки взяла и ушла с катка. Мудрый Алексей Мишин остался ненадолго посмотреть на конкуренток.

Во время проката Лизы показывают официальных лица и тренеров. Сама героиня ушла, а японки остались катать под её японскую программу. pic.twitter.com/SNjtWnMu40 — Lublineс93 (@Lublinec931) March 26, 2021

Щербакову застопорил лутц

Последней выступала Щербакова. Мы привыкли к ее, откровенно говоря, провальным тренировкам, которые на сто процентов компенсируются сверхуспехом на соревнованиях. В этом она абсолютно уникальна. Поэтому обилие ее падений — скорее в пользу золотых перспектив, а не против. Щербакова несколько раз заходила на каскад лутц + риттбергер, но неизменно падала. Она не справилась с единственным четверным — флипом. Разумеется, все это вроде бы дает надежду конкуренткам. Но не ложная ли это иллюзия?

Контент Анны был таким: четверной флип (падение), двойной аксель, двойной аксель, лутц (падение), тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц + тройной риттбергер (падение), тройной лутц (падение). Щербакова заметно расстроилась, что каскад лутц + риттбергер не получился ни разу. После тренировки успокаивающую беседу пришлось проводить Даниилу Глейхенгаузу.

Главная соперница россиянок Рика Кихира ультра-си на тренировке не делала. Были небольшие помарки и степ-аут на каскаде — но, что важно, ни одного трикселя и четверного. На месте квадсальхова — надежный тройной, на месте акселей — двойные.

Как бы то ни было, война нервов входит в решающую стадию. Вполне возможно, решать, что прыгать, придется в последний момент.

Расписание женской произвольной программы

Третья разминка

Александра Трусова (Россия) — 64,82 (12)

Ольга Микутина (Австрия) — 67,18 (11)

Луна Хендрикс (Бельгия) — 67,28 (10)

Маделин Скиза (Канада) — 68,77 (9)

Хэ Ин Ли (Корея) — 68,94 (8)

Брэди Теннелл (США) — 69,87 (7)

Четвертая разминка

Каори Сакамото (Япония) — 70,38 (6)

Ким Йе Лим (Корея) — 73,63 (5)

Карен Чен (США) — 74,40 (4)

Елизавета Туктамышева (Россия) — 78,86 (3)

Рика Кихира (Япония) — 79,08 (2)

Анна Щербакова (Россия) — 81,00 (1)

Расписание чемпионата мира

26 марта, пятница

20.00 Женщины. Произвольная программа

27 марта, суббота

13.00 Мужчины. Произвольная программа

19.00 Танцы. Произвольный танец

28 марта, воскресенье

15.30 Показательные выступления