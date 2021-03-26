Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Ритм-танец Загорски и Гурейро на чемпионате мира. Видео

16:18
Теги:

Российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступила в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Дуэт набрал 75,58 балла за ритм-танец и занимает промежуточное второе место. Лидируют канадцы Лоуренс Бодри и Николай Серенсен.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...