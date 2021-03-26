Ритм-танец Загорски и Гурейро на чемпионате мира. Видео
16:18
Российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро выступила в ритм-танце на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Дуэт набрал 75,58 балла за ритм-танец и занимает промежуточное второе место. Лидируют канадцы Лоуренс Бодри и Николай Серенсен.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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