Тренер Жулин заявил, что для него самым запоминающимся моментом ЧМ стала победа его фигуристов

Заслуженный тренер России Александр Жулин, который работает с танцевальным дуэтом Виктория Синицина и Никита Кацалапов, поделился с журналистами по возвращении в Россию своими впечатлениями от чемпионата мира в шведском Стокгольме, который завершился накануне. Синицина и Кацалапов на этом турнире завоевали первую в карьере «золотую» медаль.

«Сколько было зрителей? Ну не знаю, сидели там на трибунах какие-то волонтеры, может человек 20-30. Но зал был пустой. Что мне запомнилось на чемпионате мира? Медаль моих учеников. И три «золотые» медали для России», — приводит слова Жулина корреспондент «СЭ».

(Рустам Имамов)