Евгения Тарасова: «Не знаю, что за проблема с музыкой у организаторов ЧМ»
Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о проблемах с музыкой на тренировках во время чемпионата мира в Стокгольме.
«Я не знаю, что у них за проблема. Вчера был диск — с дисков им, видимо, не подошло, они решили из каких-то своих прошлых попыток взять музыку — и получилось, что поставили прошлогоднюю, — сказала Тарасова в интервью пресс-службе ФФКР. - Я вчера скинула на почту им, сказали — все хорошо. Мы встаем на начало произвольной — и опять включают прошлогоднюю музыку. Мало того — следующей паре, которая катала после нас, тоже включили нашу музыку.
Если так будет на соревнованиях, подождем — поменяют музыку. Либо так же, как на тренировке, поедем третий раз под музыку с телефона.
Без музыки было бы сложнее выступать — зрителей нет, хлопать особо некому".
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