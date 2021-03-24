Евгения Тарасова: «Не знаю, что за проблема с музыкой у организаторов ЧМ»

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о проблемах с музыкой на тренировках во время чемпионата мира в Стокгольме.

«Я не знаю, что у них за проблема. Вчера был диск — с дисков им, видимо, не подошло, они решили из каких-то своих прошлых попыток взять музыку — и получилось, что поставили прошлогоднюю, — сказала Тарасова в интервью пресс-службе ФФКР. - Я вчера скинула на почту им, сказали — все хорошо. Мы встаем на начало произвольной — и опять включают прошлогоднюю музыку. Мало того — следующей паре, которая катала после нас, тоже включили нашу музыку.

Если так будет на соревнованиях, подождем — поменяют музыку. Либо так же, как на тренировке, поедем третий раз под музыку с телефона.

Без музыки было бы сложнее выступать — зрителей нет, хлопать особо некому".