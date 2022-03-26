Уно прыгнул пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира

Японский фигурист Шома Уно выиграл чемпионат мира в Монпелье.

В произвольной программе он прыгнул четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, тройной аксель, четверной флип, четверной тулуп и тройной аксель + ойлер + одинарный флип.

За произвольную программу он получил 202,85 балла. По сумме двух программ Уно набрал 312,48 балла.

Это первая золотая медаль мирового первенства в карьере японского фигуристка.