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Сегодня, 17:33

Уно прыгнул пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Японский фигурист Шома Уно выиграл чемпионат мира в Монпелье.

В произвольной программе он прыгнул четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, тройной аксель, четверной флип, четверной тулуп и тройной аксель + ойлер + одинарный флип.

За произвольную программу он получил 202,85 балла. По сумме двух программ Уно набрал 312,48 балла.

Это первая золотая медаль мирового первенства в карьере японского фигуристка.

Фигурное катание
Шома Уно
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Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
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